“Scusate…”. Marco Liorni scoppia in lacrime all’improvviso: tutta colpa della regia (Di giovedì 5 agosto 2021) Commozione a Reazione a Catena: il motivo Solitamente in un game show ci sono risate e non pianti e commozione. Nonostante ciò, nella puntata di Reazione a Catena in onda lunedì 2 agosto 2021, il programma di Rai Uno condotto da Marco Liorni c’è stato un momento davvero commovente. Tutto è accaduto quando le Trottole, L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di giovedì 5 agosto 2021) Commozione a Reazione a Catena: il motivo Solitamente in un game show ci sono risate e non pianti e commozione. Nonostante ciò, nella puntata di Reazione a Catena in onda lunedì 2 agosto 2021, il programma di Rai Uno condotto dac’è stato un momento davvero commovente. Tutto è accaduto quando le Trottole, L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

marco_sampietro : @Renata91493146 @UolterStramp @mmastrogiacomo @barbarab1974 Scusate, ero interessato alla discussione. C'è una versione in italiano? Grazie. - guglielmi_marco : No, ma scusate, possibile che nella mia TL non abbia ancora visto nessuno che abbia scritto #RenziFaSchifo o… - Marco__Bellucci : RT @der_uno: Scusate. Sbaglio, o un anno fa i 'giornalari' venduti ai loro padroni tenevano d'assedio l'allora ministro Azzolina per il pia… - marco_delpin : RT @borghi_claudio: Scusate @Aifa_ufficiale non sarebbe il caso di evitare diagrammi ingannevoli? Mi permetto di dubitare che quel micropal… - marco_moggio : RT @aspettaaspetta: Scusate, ma se dopo che sarà obbligatorio il gp, facessimo una class action contro il governo? -