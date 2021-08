Ritiro Napoli a Castel di Sangro: il programma completo e le amichevoli (Di giovedì 5 agosto 2021) Il Napoli torna in Ritiro a Castel di Sangro: da oggi 5 agosto 2021 al 15 agosto. Gli azzurri si ritroveranno per la seconda parte di Ritiro dopo quella di Dimaro. Nella location abruzzese ci saranno anche i nazionali e freschi campioni d’Europa come Meret, Insigne e Di Lorenzo. Attesa anche per Fabian Ruiz che ha deluso moltissimo con la Spagna e deve trovare la migliore condizione fisica. Il giocatore spagnolo è anche al centro di molte notizie di calciomercato. A Castel di Sangro il Napoli disputerà anche due amichevoli: Gazzetta dello ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 5 agosto 2021) Iltorna indi: da oggi 5 agosto 2021 al 15 agosto. Gli azzurri si ritroveranno per la seconda parte didopo quella di Dimaro. Nella location abruzzese ci saranno anche i nazionali e freschi campioni d’Europa come Meret, Insigne e Di Lorenzo. Attesa anche per Fabian Ruiz che ha deluso moltissimo con la Spagna e deve trovare la migliore condizione fisica. Il giocatore spagnolo è anche al centro di molte notizie di calciomercato. Adiildisputerà anche due: Gazzetta dello ...

Advertising

cn1926it : #Ritiro #Napoli, oggi primo allenamento: presente anche #DeLaurentiis - TeleCapriNews : “TeleCapri in ritiro con il Napoli”: notizie, curiosità, interviste e approfondimenti sulla preparazione degli azzu… - ottopagine : Napoli ok in rimonta a Cracovia, via al ritiro a Castel di Sangro #Napoli - cn1926it : #Ritiro #Napoli, amichevoli contro #Ascoli e #Perugia: date e orario – GdS - infoitsport : Ritiro Napoli a Castel di Sangro: ci sono tutti, anche il terzino sinistro -