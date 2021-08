Paola Ferrari: “Lascio la Rai dopo i Mondiali, mi dicono che sono vecchia” (Di giovedì 5 agosto 2021) Paola Ferrari annuncia il suo addio alla Rai dopo il 2022. “Perché? Mi dicono che sono vecchia, accompagno la nazionale in Qatar e poi saluto tutti per dedicarmi a tempo pieno al cinema insieme con il gruppo Lucisano“, il suo progetto rivelato in un’intervista a Italia Oggi. Non è chiaro se, per la prossima stagione, sarà protagonista con Novantesimo Minuto o La Domenica Sportiva: “Non ho informazioni. Si tratta ancora con la Lega Serie A sull’acquisto dei diritti in chiaro per quelle trasmissioni. Non credo riusciremo a strappare qualcosa al sabato. Ma non so – prosegue la giornalista ... Leggi su sportface (Di giovedì 5 agosto 2021)annuncia il suo addio alla Raiil 2022. “Perché? Miche, accompagno la nazionale in Qatar e poi saluto tutti per dedicarmi a tempo pieno al cinema insieme con il gruppo Lucisano“, il suo progetto rivelato in un’intervista a Italia Oggi. Non è chiaro se, per la prossima stagione, sarà protagonista con Novantesimo Minuto o La Domenica Sportiva: “Non ho informazioni. Si tratta ancora con la Lega Serie A sull’acquisto dei diritti in chiaro per quelle trasmissioni. Non credo riusciremo a strappare qualcosa al sabato. Ma non so – prosegue la giornalista ...

sportface2016 : Paola Ferrari in Rai fino ai Mondiali, poi lascerà per il cinema - baldini70 : RT @marioadinolfi: Sempre più convinto che la decisione di fare di Paola Egonu la vessillifera olimpica per ragioni extrasportive abbia nuo… - FabioTraversa : RT @Cinguetterai: Paola Ferrari lascerà la Rai dopo i Mondiali di calcio in Qatar che si giocheranno nel 2022. “Basta, mi dicono che sono v… - inarteziogio : RT @Cinguetterai: Paola Ferrari lascerà la Rai dopo i Mondiali di calcio in Qatar che si giocheranno nel 2022. “Basta, mi dicono che sono v… - napolista : A Italia Oggi: «Diletta Leotta? Di lei non condivido l’esprimere in modo troppo vigoroso la sua sensualità. Certo,… -