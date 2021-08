Olimpiadi | Rizza è d’argento nella canoa

(Di giovedì 5 agosto 2021) L’azzurro Manfrediha conquistato la medagliasprint, nel K1 200 metri, alledi Tokyo 2020. Per stabilire l’ordine d’arrivo è stato necessario il fotofinish. L’azzurro ha chiuso al 2° posto in 35?080, oro all’ungherese Sandor Totka (35?035) e bronzo al britannico Liam Healt (35?202). Lasprint italiana torna sul podio olimpico dopo 13 anni (Pechino 2008). Per l’Italia Team si tratta del 10° argento a Tokyo 2020. L'articolo proviene da Italia Sera.

A conquistare la trentaduesima medaglia per l'Italia alledi Tokyo 2020 è Manfrediche per poco non fa un'impresa nella specialità sprint 200 metri della canoa Manfrediè arrivato secondo dietro all'ungherese Sandor Totka e ha sfiorato ...Gregorio Paltrinieri ha conquistato la medaglia di bronzo nella dieci chilometri di nuoto di fondo. Manfredimedaglia d'argento per l'Italia nella canoa K1 sulla distanza dei duecento metri. Nell'atletica leggera la 4 100 maschile con 37 95 (record italiano) ha conquistato l'accesso alla finale di ...Alle Olimpiadi di Tokyo, nella canoa velocità, si compie il terzo atto del progetto di Lisa Carrington: la neozelandese prosegue bene nel suo intento di mettersi al collo quattro ori nelle specialità ...Gli highlights della finale della canoa K1 200, dove Manfredi Rizza ha conquistato una splendida medaglia d’argento. Battuto al fotofinish dall’ungherese Totka, l’azzurro è stato bravissimo a chiudere ...