Napoli, accordo Spalletti-De Laurentiis: da Champions anche senza acquisti (Di giovedì 5 agosto 2021) Il Napoli ha grandi difficoltà nell'arrivare agli obiettivi di mercato, ma tra Spalletti e De Laurentiis ci sarebbe già un accordo I problemi economici del Napoli e i conti in rosso, non permettono agli azzurri di puntare forte sugli obiettivi di calciomercato proposti da Luciano Spalletti. Il d.s. Giuntoli può lavorare solo in prestito ed ecco che il club partenopeo potrebbe chiudere questa finestra di trattative senza acquisti. Nessun nuovo arrivo però che, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, potrebbe non essere un problema per ...

