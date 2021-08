Medaglie di cartone

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 5 agosto 2021) Roba minima, roba da barbon, avrebbe cantato Jannacci per il suo omino con le scarp de’ tenis. Senza immaginare che molti anni dopo, dall’altra parte del mondo, i cartoni da imballaggio, quella roba minima usa e getta che da sempre per i barbon (vulgo homeless) sono letto e casa, riparo e giaciglio, sarebbero stati imposti agli atleti delle Olimpiadi. E’ una delle storie collaterali che hanno più divertito e più animato i social di Tokyo 2020. Ma a guardarla in controluce, è un altro capitolo del grande romanzo delle ossessioni del Giappone, senza soluzione di continuità come i paesaggi dei suoi dipinti tradizionali. Nel villaggio olimpico si dorme in letti di...