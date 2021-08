Lutto per Michael Ballack: il figlio è morto a 18 anni in un incidente stradale (Di giovedì 5 agosto 2021) Sono ore drammatiche per il mondo del calcio e per la famiglia Ballack. Il figlio dell'ex centrocampista del Chelsea e della Germania, Emilio, è morto in un tragico incidente con il quad mentre era in vacanza in Portogallo. Non si conoscono ancora molti dettagli sulla vicenda, se non che la tragedia si è verificata intorno alle 2 di notte di giovedì 5 agosto. Il giovane stava passando l'estate nella penisola di Troia, in Portogallo, dove ha avuto luogo l'incidente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per soccorrere il figlio di Michael ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 5 agosto 2021) Sono ore drammatiche per il mondo del calcio e per la famiglia. Ildell'ex centrocampista del Chelsea e della Germania, Emilio, èin un tragicocon il quad mentre era in vacanza in Portogallo. Non si conoscono ancora molti dettagli sulla vicenda, se non che la tragedia si è verificata intorno alle 2 di notte di giovedì 5 agosto. Il giovane stava passando l'estate nella penisola di Troia, in Portogallo, dove ha avuto luogo l'. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per soccorrere ildi...

Advertising

Spazio_Napoli : Lutto per Michael Ballack: il figlio è morto a 18 anni in un incidente stradale - fragoIixie : @ANG0LEEKNOW in lutto ora e per sempre - Piergiulio58 : RT @inews__24: ??Lutto in casa #Ballack per la perdita del figlio 18enne Emilio, morto a causa di un incidente in Quad ????Il tragico inciden… - inews__24 : ??Lutto in casa #Ballack per la perdita del figlio 18enne Emilio, morto a causa di un incidente in Quad ????Il tragic… - YouTvrs : Comunità in lutto per Adelina, aveva 56 anni - -