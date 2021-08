Luperto dal Napoli all’Empoli: tutto confermato (Di giovedì 5 agosto 2021) Sebastiano Luperto torna a Empoli. Pochi giorni fa vi avevamo anticipato in esclusiva che la trattativa con il Napoli stava entrando nella fase decisiva, un affare in stato avanzato con il via libera del club azzurro. Adesso siamo davvero ai dettagli, Luperto avrà – dopo Crotone – una nuova opportunità per mettersi in evidenza nella massima serie. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 5 agosto 2021) Sebastianotorna a Empoli. Pochi giorni fa vi avevamo anticipato in esclusiva che la trattativa con ilstava entrando nella fase decisiva, un affare in stato avanzato con il via libera del club azzurro. Adesso siamo davvero ai dettagli,avrà – dopo Crotone – una nuova opportunità per mettersi in evidenza nella massima serie. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

