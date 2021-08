La 4x100 di Jacobs e Tortu è in finale con il nuovo record italiano (Di giovedì 5 agosto 2021) Comincia alla grande l'avventura della staffetta 4x100 trascinata dal campione olimpico Marcell Jacobs : Lorenzo Patta, Eseosa Desalu e Filippo Tortu hanno chiuso al terzo posto la seconda batteria in ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 5 agosto 2021) Comincia alla grande l'avventura della staffettatrascinata dal campione olimpico Marcell: Lorenzo Patta, Eseosa Desalu e Filippohanno chiuso al terzo posto la seconda batteria in ...

ItaliaTeam_it : Record italiano e finaleeee! ?? 37.95 per Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Eseosa Desalu e Filippo Tortu nella 4x100!… - Eurosport_IT : PROVATE A PRENDERLI! ??????? Il nuovo record italiano di Jacobs, Tortu, Desalu e Patta vale la finale della 4x100: br… - Eurosport_IT : BUONGIORNO AD ALTA VELOCITÀ ??????? Record italiano e finale nella staffetta 4x100 per l'Italia! Patta, Jacobs, Des… - wajtingforlouis : RT @ItaliaTeam_it: Record italiano e finaleeee! ?? 37.95 per Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Eseosa Desalu e Filippo Tortu nella 4x100! #It… - ilnonnosimpson : RT @Eurosport_IT: PROVATE A PRENDERLI! ??????? Il nuovo record italiano di Jacobs, Tortu, Desalu e Patta vale la finale della 4x100: bravissi… -