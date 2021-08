Ecco chi è Ike Ugbo, l’attaccante nel mirino della Salernitana (Di giovedì 5 agosto 2021) Vi abbiamo raccontato come la Salernitana, per puntellare il suo attacco, abbia messo nel mirino il giovane Ike Ugbo. Il calciatore, classe 1998, è cresciuto nel settore giovanile del Chelsea con tutta la trafila tra il 2007 e 2017, vincendo anche la Uefa Youth League. Successivamente i Blues hanno deciso di mandarlo in prestito, per concedergli maggiore minutaggio e farlo crescere. Le ultime due stagioni sono state molto produttive visto che il ragazzo è andato in doppia cifra segnando gol a raffica. Nell’annata 2019/20, in prestito al Roda JC in Eerste Divisie (seconda divisione olandese), è sceso in campo 28 volte realizzando 13 gol. ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 5 agosto 2021) Vi abbiamo raccontato come la, per puntellare il suo attacco, abbia messo nelil giovane Ike. Il calciatore, classe 1998, è cresciuto nel settore giovanile del Chelsea con tutta la trafila tra il 2007 e 2017, vincendo anche la Uefa Youth League. Successivamente i Blues hanno deciso di mandarlo in prestito, per concedergli maggiore minutaggio e farlo crescere. Le ultime due stagioni sono state molto produttive visto che il ragazzo è andato in doppia cifra segnando gol a raffica. Nell’annata 2019/20, in prestito al Roda JC in Eerste Divisie (seconda divisione olandese), è sceso in campo 28 volte realizzando 13 gol. ...

