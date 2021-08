Covid in Campania, oggi 670 positivi e un morto: l'indice di contagio sale all'8,77%, aumentano ricoveri e terapie intensive (Di giovedì 5 agosto 2021) aumentano i nuovi positivi e aumenta sensibilmente anche la curva dei contagi da Coronavirus in Campania: oggi il virus fa registrare 670 positivi su 7.642 tamponi... Leggi su ilmattino (Di giovedì 5 agosto 2021)i nuovie aumenta sensibilmente anche la curva dei contagi da Coronavirus inil virus fa registrare 670su 7.642 tamponi...

Advertising

robertopontillo : in Campania 670 positivi al covid oggi - neifatti : Covid in Campania, 670 nuovi positivi - VincenzoDeLuca : ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA (5 agosto 2021) Ecco l’aggiornamento… - ptvtelenostra : COVID. 670 POSITIVI IN CAMPANIA E UNA VITTIMA. IL VIRUS CRESCE PIU' CHE NEL RESTO D'ITALIA - - salernotoday : Covid-19: crescono i contagi in Campania, un altro decesso -