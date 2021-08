Biaggi | ' Io e Rossi mai stati amici | ma che rivalità! Magari ci faremo un bicchiere'

(Di giovedì 5 agosto 2021) 'È una giornata particolare, il ritiro non è mai una cosa semplice soprattutto dopo 30 anni di carriera cambiare di colpo non sarà così facile. Tutte le vittorie che hai conseguito lo renderanno meno ...

Advertising

SkySport : #ValentinoRossi annuncia il ritiro: da Biaggi a Marquez, tutti i rivali della sua carriera #SkySport #SkyMotori… - SkySportMotoGP : Valentino Rossi annuncia il ritiro: da Biaggi a Marquez, tutti i rivali della sua carriera #TheDoctor #SkyMotori… - fattoquotidiano : Valentino Rossi, da Max Biaggi a Marc Marquez: 26 anni di carriera in cinque rivalità - infoitsport : Addio Valentino Rossi, messaggio a sorpresa di Max Biaggi - cafifal : RT @ilgiornale: Da Biaggi a Gibernau passando per Stoner, Lorenzo e Marquez: sono stati tanti i colleghi-nemici di Valentino Rossi nella su… -

Ultime Notizie dalla rete : Biaggi Rossi

Questo il contenuto di un videomessaggio di Maxtrasmesso da Sky Sport e diretto a Valentinodopo l'annuncio del ritiro. Un messaggio particolare, da quello che è stato uno dei più ...MotoGP,e l'addio di Valentino: 'Un po' manca la nostra rivalità' MotoGP, ritiro Valentino: le reazioni di team e pilotiAnche Max Biaggi dice la sua sul ritiro di Valentino Rossi. Il centauro romano è stato probabilmente il primo, fiero, grande rivale del 'Dottore' in Classe 500 e MotoGP. E i rapporti tra i due sono st ...Come lui nessuno mai. Valentino Rossi è nella categoria degli sportivi leggendari, non solo perché è il pilota con più podi all’attivo nel Motomondiale, ...