Benevento - 'Citta' Aperta', Lorenzo Volpe candidato a sostegno del candidato sindaco Perifano (Di giovedì 5 agosto 2021) Occorre investire sui giovani, su coloro che fanno della costruzione del futuro il proprio orizzonte quotidiano della vita. Questo cambiamento deve determinare le scelte presenti e quelle future, non ...

Ultime Notizie dalla rete : Benevento Citta Elezioni Benevento 2021: data, candidati e sondaggi Essendo Benevento un Comune con più di 15.000 abitanti, se nessun candidato al primo turno dovesse ottenere la maggioranza assoluta allora si procederà a un ballottaggio tra i due più votati. Nel ...

Elezioni Caserta 2021, la guida: data, candidati e sondaggi In Campania , per le comunali si voterà anche a Salerno , Benevento e Napoli. leggi anche Elezioni amministrative 2021, quando si vota? Data ufficiale e comuni chiamati alle urne La legge elettorale ...

Benevento città d'arte, spostato il cartello "sotto accusa" Ottopagine Lorenzo Volpe in campo con la lista “Città Aperta” a sostegno di Luigi Perifano Lorenzo Volpe sarà candidato alle prossime elezioni amministrative nella lista “Città Aperta” a sostegno del candidato sindaco, Luigi Diego Perifano. “Sin da giovanissimo – spiega Volpe – ho partecipa ...

Comunali, l’ex sindacalista Volpe in campo con ‘Città Aperta’ a sostegno di Perifano Lorenzo Volpe sarà candidato alle prossime elezioni amministrative nella lista “Città Aperta” a sostegno del candidato sindaco Luigi Diego Perifano. “Sin da giovanissimo – spiega Volpe – ho partecipat ...

