Variante Delta, 5 regioni rischiano la zona gialla. I numeri (Di mercoledì 4 agosto 2021) Rischio zona gialla per la Sardegna? Secondo i nuovi parametri per il cambio colore delle regioni dell'ultimo decreto Covid, l'isola potrebbe in effetti vedere un inasprimento di regole e misure a causa del tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva. Ma non preoccupa solo solo la Sardegna; le regioni in cui al momento l'occupazione delle terapie intensive è più alta sono quattro: si tratta di Liguria al 6%, Lazio e la Sicilia al 5% e la Toscana al 4%. Tutte le altre sono uguali o inferiori alla media nazionale del 3%. Sardegna sotto osservazione L'isola, che ha visto crescere progressivamente l'occupazione ...

