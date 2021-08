Tumore al seno, in Emilia-Romagna test genomici gratuiti (Di mercoledì 4 agosto 2021) BOLOGNA (ITALPRESS) – In Emilia-Romagna le donne con Tumore della mammella in fase iniziale possono sin d’ora accedere gratuitamente ai test genomici per la cura della patologia. Esami che, di fatto, rappresentano un aiuto in più per i clinici nella scelta dei percorsi terapeutici più adatti alle pazienti. Ci sono tumori al seno, infatti, in cui è chiaro se occorra o no fare la chemioterapia; altri, invece, in cui gli esami “tradizionali” non sono sufficienti. Ed è qui che viene in aiuto la genomica, con test in grado di “predire” l’aggressività di un ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 4 agosto 2021) BOLOGNA (ITALPRESS) – Inle donne condella mammella in fase iniziale possono sin d’ora accedere gratuitamente aiper la cura della patologia. Esami che, di fatto, rappresentano un aiuto in più per i clinici nella scelta dei percorsi terapeutici più adatti alle pazienti. Ci sono tumori al, infatti, in cui è chiaro se occorra o no fare la chemioterapia; altri, invece, in cui gli esami “tradizionali” non sono sufficienti. Ed è qui che viene in aiuto la genomica, conin grado di “predire” l’aggressività di un ...

Advertising

sbonaccini : #sanitaER Tumore al seno, in Emilia-Romagna TEST genomici GRATUITI per curare ancora meglio la patologia in fase in… - repubblica : 170 mila ore di lavoro e fondi per 13 milioni di euro: ecco il valore del volontariato nel tumore al seno - meb : Al fianco delle donne nella prevenzione e cura del tumore al seno: è possibile sconfiggere la malattia, ce lo inseg… - pons_NATI : RT @MariaThebursin: per me che ho già sconfitto una volta il tumore al seno e adesso ho un altro nodulo almeno per il momento innocuo ma da… - saramattei16 : RT @MariaThebursin: per me che ho già sconfitto una volta il tumore al seno e adesso ho un altro nodulo almeno per il momento innocuo ma da… -