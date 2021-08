Tuffi | Olimpiadi Tokyo | Sarah Jodoin Di Maria in semifinale dalla piattaforma Eliminata Noemi Batki

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Giornata in chiaroscuro per l’Italia al termine del preliminare dell’individuale femminileallediDiha staccato con merito il biglietto per la, mentreha commesso tantissimi errori ed è stata. Quindicesimo posto perDi, che ha totalizzato 291.05. Una buonissima gara quella dell’italo-canadese, che ha centrato la qualificazione grazie soprattutto ad un eccellente doppio ...

L'azzurra chiude con 'appena' 226.95 punti nei cinque eliminatori, frutto degli errori, in particolare, nelle prime due prove; il punteggio più alto nell'ultima prestazione, che le vale 58.80. Giornata in chiaroscuro per l'Italia al termine del preliminare dell'individuale femminile dalla piattaforma alle Olimpiadi di Tokyo. Sarah Jodoin Di Maria ha staccato con merito il biglietto per la semifinale. Jordan Windle, che oggi fa parte della squadra statunitense di tuffi alle olimpiadi di Tokyo, ha un passato molto particolare. Fu adottato a 18 mesi da un padre single omosessuale che da solo lo ha cresciuto.