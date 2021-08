One in 3 beach establishments not respecting law (Di mercoledì 4 agosto 2021) ROME, AUG 4 - A campaign of checks at 886 Italian beach establishments showed that one in three are failing to respect the law, the Carabinieri NAS health police said on Wednesday. The checks focused ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 4 agosto 2021) ROME, AUG 4 - A campaign of checks at 886 Italianshowed that one in three are failing to respect the law, the Carabinieri NAS health police said on Wednesday. The checks focused ...

Ultime Notizie dalla rete : One beach One in 3 beach establishments not respecting law ROME, AUG 4 - A campaign of checks at 886 Italian beach establishments showed that one in three are failing to respect the law, the Carabinieri NAS health police said on Wednesday. The checks focused on compliance with the COVID - 19 rules, such as ...

Praiano, la giornalista americana Ana Linares innamorata di Casa Angelina e del One Fire Beach La giornalista ha trascorso un periodo di vacanza a Praiano, in costiera amalfitana, nella stupenda struttura di Casa Angelina ed ha messo in evidenza il One Fire Beach, uno dei posti più divertenti ...

Tokyo: Lupo-Nicolai si arrendono a Cherif-Ahmed Corriere dello Sport.it Beach Volley, Gizzeria incorona due coppie romane Quarta tappa del BPER Banca AIBVC Italia Tour 2021: al Coolbay trionfo di Colaberardino-De Luca nel maschile, mentre tra le donne la vittoria è di Eaco-Pratesi ...

Beach tennis, il Pura Vida di Riccione fa incetta di medaglie a Viareggio Raffica di medaglie e successi per il Pura Vida Riccione nei campionati italiani di beach tennis di Viareggio, nel regionale Under di Bellaria e nel torneo “Eolo Contest” di Cagliari (6.000 euro di mo ...

