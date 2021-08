Måneskin e Iggy Pop, svelato il mistero: insieme per «I wanna be your slave» (Di mercoledì 4 agosto 2021) Prima, un’anticipazione (rigorosamente social). Poi, la conferma ufficiale. I Måneskin, che su Instagram hanno pubblicato stralci di una videochiamata con Iggy Pop, hanno annunciato quanto i fan già sapevano. «Fuori alla mezzanotte di venerdì 6 agosto», hanno scritto sul proprio profilo social, postando la cover – volutamente amarcord – del nuovo I wanna be your slave. Il singolo, l’ultimo rilasciato dalla band romana, sarà disponibile in digitale. Poi, in forma di vinile 45 giri. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 4 agosto 2021) Prima, un’anticipazione (rigorosamente social). Poi, la conferma ufficiale. I Måneskin, che su Instagram hanno pubblicato stralci di una videochiamata con Iggy Pop, hanno annunciato quanto i fan già sapevano. «Fuori alla mezzanotte di venerdì 6 agosto», hanno scritto sul proprio profilo social, postando la cover – volutamente amarcord – del nuovo I wanna be your slave. Il singolo, l’ultimo rilasciato dalla band romana, sarà disponibile in digitale. Poi, in forma di vinile 45 giri.

Maneskin e Iggy Pop, I wanna be your slave: in arrivo la loro canzone Afferma Iggy Pop "Måneskin gave me a big hot buzz" "È stato un onore lavorare con Iggy Pop" raccontano i Måneskin "Sentirlo cantare 'I WANNA BE YOUR SLAVE', sapere che gli piace la nostra musica e ...

