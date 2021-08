Maltempo, allerta nel lecchese: 120 sfollati da un campeggio (Di mercoledì 4 agosto 2021) allerta massima a Dervio, nel lecchese, per monitorare il torrente Varrone, ingrossato dalle incessanti piogge di queste ore. Il problema è a monte, alla diga di Pagnona che da tempo preoccupa poiché in situazioni di grandi afflussi pluviometrici potrebbe cedere e il torrente esondare, colpendo con la sua furia distruttiva l’abitato di Dervio, qualche chilometro più a valle. “Siamo in costante contatto con prefettura e diga. La situazione va verso un progressivo e lento miglioramento. Rimane l’allerta ma potrebbe rientrare in tempi ragionevoli”, si legge sulla pagina Facebook del comune di Dervio, in provincia di Lecco. “Non c’è al momento ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 4 agosto 2021)massima a Dervio, nel, per monitorare il torrente Varrone, ingrossato dalle incessanti piogge di queste ore. Il problema è a monte, alla diga di Pagnona che da tempo preoccupa poiché in situazioni di grandi afflussi pluviometrici potrebbe cedere e il torrente esondare, colpendo con la sua furia distruttiva l’abitato di Dervio, qualche chilometro più a valle. “Siamo in costante contatto con prefettura e diga. La situazione va verso un progressivo e lento miglioramento. Rimane l’ma potrebbe rientrare in tempi ragionevoli”, si legge sulla pagina Facebook del comune di Dervio, in provincia di Lecco. “Non c’è al momento ...

