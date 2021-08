Juve, ecco Kaio Jorge: è atterrato a Torino, le prime immagini (Di mercoledì 4 agosto 2021) L'arrivo all'aeroporto di Caselle dell'attaccante atteso dalle visite mediche, poi rientrerà in Brasile per tornare a fine settimana Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 4 agosto 2021) L'arrivo all'aeroporto di Caselle dell'attaccante atteso dalle visite mediche, poi rientrerà in Brasile per tornare a fine settimana

Advertising

Gazzetta_it : Juve, ecco Kaio Jorge. Un po' Firmino, un po' Lautaro: l’attaccante completo per i bianconeri - forumJuventus : ?? [GdS] Juve, ecco l'idea per la difesa ?? Cedere Demiral e Rugani per arrivare a Milenkovic ??… - ZZiliani : Settimane a leggere che in caso di cessione di #Romero l’#Atalanta sarebbe andata su #Demiral, valutato dalla #Juve… - carrello_O : @mmintermm @Inter @juventusfc Vincere ogni anno incrementa il valore e la visibilità del tuo brand, e fa crescere i… - Freddyascott : @MKollandra Anche perché’ se offrono 30 milioni per Danilo alla juve lo portano in spalla e festeggiano pure cherub… -