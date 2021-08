Incendi in Grecia, le fiamme stanno avanzando verso Atene (Di mercoledì 4 agosto 2021) Le fiamme dei roghi che stanno divampando attorno ad Atene stanno avanzando verso la capitale greca, minacciando le abitazioni di alcune zone della città dove migliaia di persone sono state costrette ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 4 agosto 2021) Ledei roghi chedivampando attorno adla capitale greca, minacciando le abitazioni di alcune zone della città dove migliaia di persone sono state costrette ...

Advertising

LaStampa : Grecia, gli incendi assediano Atene: migliaia di sfollati, case distrutte - DPCgov : ?????? Dagli incendi in #Sardegna, su cui stanno operando anche velivoli da Francia e Grecia, alle inondazioni in Belg… - RobertoCastaldi : RT @EURACTIVItalia: Le immagini catturate dai satelliti di @CopernicusEU mostrano il caldo estremo nel Mediterraneo orientale, con la #Grec… - Filo2385Filippo : RT @MediasetTgcom24: Incendi in Grecia, le fiamme stanno avanzando verso Atene #Grecia - wwwmeteoit : Sfollati e case distrutte nei sobborghi a nord della capitale, dove oltre 500 vigili del fuoco sono al lavoro per d… -