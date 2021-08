Incendi, dalla Sicilia all’Abruzzo arresti e denunce durante controlli carabinieri (Di mercoledì 4 agosto 2021) arresti e denunce da parte dei carabinieri nell’ambito della lotta agli Incendi. Ad Agnone (Isernia ) è stato arrestato in flagranza, per Incendio boschivo, un 52enne che aveva appiccato le fiamme in un’area boschiva, provocando un rogo che si era propagato per circa un ettaro, arrivando a lambire le abitazioni. L’uomo, che aveva tentato invano di fuggire, è stato trovato dai militari con tracce di fuliggine e in possesso di due accendini. Già in passato era stato arrestato per aver Incendiato 30 ettari di bosco nella stessa area. A Troina (Enna) i carabinieri hanno ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 4 agosto 2021)da parte deinell’ambito della lotta agli. Ad Agnone (Isernia ) è stato arrestato in flagranza, pero boschivo, un 52enne che aveva appiccato le fiamme in un’area boschiva, provocando un rogo che si era propagato per circa un ettaro, arrivando a lambire le abitazioni. L’uomo, che aveva tentato invano di fuggire, è stato trovato dai militari con tracce di fuliggine e in possesso di due accendini. Già in passato era stato arrestato per averato 30 ettari di bosco nella stessa area. A Troina (Enna) ihanno ...

