Diramata allerta meteo dalla protezione civile

Advertising

DirettaSicilia : Diramata allerta rossa, 40 gradi e rischio incendi, - SmorfiaDigitale : Venti forti e di burrasca su tutta la Capitanata: diramata l'allerta gialla - bizcommunityit : Venti forti e di burrasca su tutta la Capitanata: diramata l'allerta gialla - infoitinterno : Venti forti e di burrasca su tutta la Capitanata: diramata l'allerta gialla - PiacenzaSera : In arrivo forti temporali, allerta gialla per il primo agosto - Un’Allerta gialla è stata diramata dalla Protezione… -

Ultime Notizie dalla rete : Diramata allerta

Non solo, è stataunacodice giallo - livello di pericolo 2 su 4 - per rischio idraulico. Seveso e Lambro, i due corsi d'acqua che attraversano la città, saranno sorvegliati speciali ...Modificata e prolungata alla luce delle ultime valutazioni su andamento meteo idrologico e modelli previsionali, l'meteo per piogge diffuse e temporalida Arpal e diffusa dalla ...Allerta arancione per i temporali anche nel Varesotto, con particolare attenzione per le zone dei laghi e delle Prealpi ...Incendi e caldo estremo in Grecia: fiamme alle porte di Atene. «Stiamo affrontando la peggiore ondata di caldo dal 1987» ...