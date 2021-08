Covid oggi Cina, contagi a Wuhan: test su tutti abitanti entro venerdì (Di mercoledì 4 agosto 2021) Tamponi a tappeto a Wuhan, la città della Cina centrale in cui venne identificato per la prima volta il virus del Covid. Le autorità locali hanno annunciato di voler completare un nuovo ciclo complessivo di test molecolari prima di venerdì. L’iniziativa dopo il riemergere di casi positivi a trasmissione locale. Wuhan, capitale della provincia dell’Hubei, è stata la prima metropoli al mondo a completare un ciclo di test sulla cittadinanza, testando quasi 10 milioni di residenti in 19 giorni, uno sforzo per terminare il ‘lockdown psicologico’ per la città ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 4 agosto 2021) Tamponi a tappeto a, la città dellacentrale in cui venne identificato per la prima volta il virus del. Le autorità locali hanno annunciato di voler completare un nuovo ciclo complessivo dimolecolari prima di. L’iniziativa dopo il riemergere di casi positivi a trasmissione locale., capitale della provincia dell’Hubei, è stata la prima metropoli al mondo a completare un ciclo disulla cittadinanza,ando quasi 10 milioni di residenti in 19 giorni, uno sforzo per terminare il ‘lockdown psicologico’ per la città ...

