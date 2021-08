ATP Washington, Sinner ritorna al successo: ora agli ottavi troverà Korda (Di mercoledì 4 agosto 2021) Dopo un torneo di Atlanta in agrodolce (eliminazione al primo turno in singolare e trionfo in doppio con Opelka), Jannik Sinner è partito decisamente con il piede giusto al torneo ATP 500 di Washington. L’altoatesino, testa di serie numero 2, ha sconfitto in due set il finalndese Emil Ruusuvuori nel suo incontro di secondo turno. Ora per lui ci sarà agli ottavi di finale il beniamino di casa Sebastian Korda in quello che si preannuncia un match assolutamente da non perdere. Jannik riparte da Washington: agli ottavi di finale sarà derby Next Gen contro ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 4 agosto 2021) Dopo un torneo di Atlanta in agrodolce (eliminazione al primo turno in singolare e trionfo in doppio con Opelka), Jannikè partito decisamente con il piede giusto al torneo ATP 500 di. L’altoatesino, testa di serie numero 2, ha sconfitto in due set il finalndese Emil Ruusuvuori nel suo incontro di secondo turno. Ora per lui ci saràdi finale il beniamino di casa Sebastianin quello che si preannuncia un match assolutamente da non perdere. Jannik riparte dadi finale sarà derby Next Gen contro ...

