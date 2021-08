Amministrative | Sala “Bene la data del 3-4 ottobre”

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Quella del 3 e 4fissata per il voto per le elezioni“mi pare una buona, anche se secondo me prima poteva essere e meglio sarebbe stato”. A dirlo il sindaco di Milano Giuseppe, a margine della conferenza stampa organizzata da Europa Verde. bla/fsc/mrv su Il Corriere della Città.

