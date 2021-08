Obbligo vaccino docenti e Ata, Regolamento Ue conferma libertà: no a discriminazioni (Di martedì 3 agosto 2021) Green pass per il rientro a scuola in sicurezza? Obbligo vaccino personale scolastico? Si fanno insistenti queste ipotesi per il ritorno in aula a settembre, non senza scontri nella maggioranza. Eppure il Regolamento Ue 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, "su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19" conferma la libertà vaccinale L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 3 agosto 2021) Green pass per il rientro a scuola in sicurezza?personale scolastico? Si fanno insistenti queste ipotesi per il ritorno in aula a settembre, non senza scontri nella maggioranza. Eppure ilUe 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, "su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19"lavaccinale L'articolo .

