Green pass o no: il tormentone dell’estate. E chi ha dei dubbi? (Di martedì 3 agosto 2021) No-vax o sì-vax? Green pass o no-Green pass? È il tormentone dell’estate. Tutti sono obbligati a schierarsi. Chi ha un dubbio, chi tentenna, chi aspetta, chi riflette, chi è perplesso viene umiliato e buttato nel mucchio, etichettato no-vax. La politica entra con la gamba tesa e fa solo danni, perché se la destra dice una cosa, la sinistra dice il contrario a prescindere da ciò che è giusto, e viceversa. Io in questo caos mi sento a disagio, come un pesce fuor d’acqua, e tanti altri come me. Ho sempre vaccinato i miei figli, e credo nei vaccini. Non condivido atteggiamenti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 3 agosto 2021) No-vax o sì-vax?o no-? È il. Tutti sono obbligati a schierarsi. Chi ha uno, chi tentenna, chi aspetta, chi riflette, chi è perplesso viene umiliato e buttato nel mucchio, etichettato no-vax. La politica entra con la gamba tesa e fa solo danni, perché se la destra dice una cosa, la sinistra dice il contrario a prescindere da ciò che è giusto, e viceversa. Io in questo caos mi sento a disagio, come un pesce fuor d’acqua, e tanti altri come me. Ho sempre vaccinato i miei figli, e credo nei vaccini. Non condivido atteggiamenti ...

borghi_claudio : Un Salvini sempre più paziente nello spiegare concetti banali su green pass e obblighi vaccinali nonostante 'lievis… - Rinaldi_euro : “Uso distorto e discriminatorio green pass”: Rinaldi presenta interrogazione urgente in Commissione europea - NicolaPorro : Che c’entra una risoluzione del Consiglio d’Europa con il #GreenpassObbligatorio? C’entra... Leggete la riflessione… - Pako_Miele : RT @ilfattoblog: #GreenpassObbligatorio o no: il tormentone dell'estate. E chi ha dubbi? @lindamaggiori - Patatrak80 : Ci distraggono con il green pass e non vi state accorgendo che è in corso una sostituzione etnica dei nostri atleti italiani. -