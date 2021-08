Grande Fratello, un’ex gieffina è diventata mamma: ecco il particolare nome scelto per il bebè! (Di martedì 3 agosto 2021) Una concorrente della decima edizione del Grande Fratello è diventata mamma da pochi giorni. L’ex gieffina partecipò al programma di Canale 5 nel 2010, in una delle edizioni di maggior successo del reality. Stiamo parlando di Mara Adriani. La 34enne ha rivelato di aver messo al mondo un bel maschietto al qualche ha voluto dare un nome molto particare: Abramo. L’annuncio è arrivato con un foto del piccolo pubblicata sul profilo Instagram di lei, tuttavia l’ex gieffina ha preferito non mostrare il volto del neonato. Mara ha così voluto esprimere la Grande ... Leggi su isaechia (Di martedì 3 agosto 2021) Una concorrente della decima edizione delda pochi giorni. L’expartecipò al programma di Canale 5 nel 2010, in una delle edizioni di maggior successo del reality. Stiamo parlando di Mara Adriani. La 34enne ha rivelato di aver messo al mondo un bel maschietto al qualche ha voluto dare unmolto particare: Abramo. L’annuncio è arrivato con un foto del piccolo pubblicata sul profilo Instagram di lei, tuttavia l’exha preferito non mostrare il volto del neonato. Mara ha così voluto esprimere la...

