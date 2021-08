Advertising

toscanamedianew : È morto il fondatore delle Ronde della Carità | Attualità FIRENZE - FirenzePost : Firenze: morto aolo Coccheri, fondatore delle Ronde della carità. Aiutava i senza fissa dimora - QuiNewsFirenze : È morto il fondatore delle Ronde della Carità - controradio : Addio a Paolo Coccheri 'Angelo' della carità a Firenze - marziofatucchi : RT @corrierefirenze: Francesco morto carbonizzato, la Procura di #Pisa indaga per istigazione al suicidio -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze morto

LA NAZIONE

Coccheri era ricoverato da qualche giorno in un istituto di riabilitazione aa seguito di una caduta. Sarebbeper una crisi respiratoria. La notizia si è diffusa nella tarda serata di ieri lasciando un vuoto e un senso di perdita umana e sociale in chi lo aveva ...oggi a 85 anni aPaolo Coccheri, punta di diamante del volontariato "di strada" fiorentino (e non solo) . È stato sempre al fianco degli ultimi e fondò tra l'altro gli Angeli della Città ...E' morto ieri a 85 anni, Paolo Coccheri, mito della Firenze solidale: nel 1993 aveva fondato le Ronde per aiutare i senza fissa dimora. Coccheri nella sua vita è stato insegnante di educazione fisica ...E' morto ieri, in una casa di cura fiorentina, Paolo Coccheri, 85 anni, fondatore nel 1993 delle Ronde della carità e della solidarietà, onlus che si occupa di aiutare i senza fissa dimora. Coccheri n ...