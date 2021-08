udine20 : Ernia in concerto al Festival di Majano mercoledì 4 agosto - - Telefriuli1 : ?????????? ???? ???????????????? ???? ???????????????? ???? ????????????, ??????????????` ???? ???????????? ?? ?????????????? Grande musica protagonista domani, mercoledì… - haloobabe : non io che avrò il ciclo al concerto di Ernia con cui andrò con sdp - trulychiara : @thaurusmusic perché il concerto di ernia a Villa Ada è stato cancellato?? - reebeccarosa : twitterini di torino, se ci incontrassimo tutti al concerto di vane? o di ernia? -

Ultime Notizie dalla rete : Ernia concerto

HG news

... Carl Brave in ogniha conquistato pubblico e critica, segnando successi straordinari di live come Rock in Roma (oltre 25 mila persone presenti) e Tuborg Open Fest.- sabato 28 agosto ...... Enzo Avitabile, Negrita e Iosonouncane, mentre ad agosto sono attesi Donatella Rettore,, ... " Ovviamente tutto si complica in fase di controllo la sera del, si creeranno maggiori file, ...La rivelazioni di Amici sarà tra i protagonisti di Castle on Air: «Chi pensa che i talent siano una scorciatoia non sa tutto il lavoro che c’è dietro» - VIDEO ...I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Bologna hanno arrestato un 20enne e un 24enne italiani per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. E' successo ...