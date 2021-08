DaBaby | il rapper fa marcia indietro e chiede scusa dopo le offese

(Di martedì 3 agosto 2021), ilstatunitensealla comunità LGBTQ+ e ai malati di AIDS. Qualche tempo fa aveva fatto delle dichiarazioni omofobe che gli avevano procurato l’esclusione dal Festival Lollapalooza. Non solo, Laarrivache ilè stato escluso da cinque festival e criticato da superstar come Madonna e Dua Lipa. Alla fineha ceduto e ha deciso direalla comunità LGBTQ+ e ai malati di AIDS per le frasi pronunciate al Rolling Loud di Miami il 25 ...

Contro le schifose parole delsi sono scagliati diversi artisti, da Anitta , Madonna , Demi Lovato e Dua Lipa ad Elton John . Eppure qualche giorno faha preso in giro i colleghi che l'...Dopo le dichiarazioni omofobe dial Rolling Loud di Miami, il Lollapalooza ha annunciato che il suo concerto in programma al festival di Chicago è stato cancellato. Il, il cui vero nome è Jonathan Lyndale Kirk, aveva ...«Ero mal informato. L’educazione è importante». La marcia indietro arriva dopo che il rapper è stato escluso da cinque festival e criticato da superstar come Madonna e Dua Lipa ...Dopo Elton John, Demi Lovato e Dua Lipa, anche Madonna ha stroncato il rapper, facendolo a pezzi via Instagram.