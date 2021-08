Covid | a Wuhan tornano i contagi e la città testa tutti i suoi 11 milioni di abitanti

(Di martedì 3 agosto 2021)ha annunciato il test diresidenti, come risposta immediata contro il-19, all’indomani della conferma di sette, i primi dopo oltre un anno. Le autorità del capoluogo dell’Hubei, dove per primo fu rilevato il nuovo coronavirus a fine 2019, avevano già effettuato un’operazione simile lo scorso anno, dopo la caduta del lockdown e il ritorno alla normalità deciso ad aprile. Ladi 11dista “lanciando rapidamente test completi dell’acido nucleico sui residenti”, ha spiegato oggi un ...

Le autorità di, città con 11 milioni di abitanti, hanno intanto disposto la chiusura di tutte le scuole, ordinando di accelerare la vaccinazione di studenti e insegnanti, mentre è stato elevato ...I precedenti casi diregistrati arisalgono al maggio 2020. La città sulle rive dello Yangtze "sta rapidamente avviando uno screening PCR generalizzato di tutti i suoi abitanti", ha ...Dopo i 7 contagi da coronavirus, che non si vedevano da oltre un anno, sono scattati i test completi per gli 11 milioni di abitanti, i primi ad aver sperimentato il durissimo lockdown.