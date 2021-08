Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2021 ore 08 | 45

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 2 agosto 2021)DEL 2 AGOSTOORE 8:20 VALERIA VERNINI UN SALUTO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ , UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO DAL RACCORDO IN INTERNA INCOLONNAMENTI SI STA IN CODA TRA DIRAAMZIONESUD E APPIA, E A SEGUIRE TRA LAURENTINA EFIUMICINO MENTRE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 SI PROCEDE A RILENTO TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST IN DIREZIONEINCOLONNAMENTI SULL’A1NAPOLI TRA COLLEFERRO E VALMONTONE SU VIA PONTINA CODE A TRATTI TRA CASALAZZARA E CASTELNO SEMPRE IN DIREZIONE ...