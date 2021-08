Tokyo 2020, canoa sprint: Samuele Burgo vola in semifinale nel K1 1000 metri (Di lunedì 2 agosto 2021) Samuele Burgo compie una rimonta fantastica e vola in semifinale nel K1 1000 metri per quanto riguarda la canoa sprint alle Olimpiadi di Tokyo 2020. All’azzurro serviva aggiudicarsi il primo o il secondo posto nei quarti: impresa completata grazie a una gara in crescendo. Il talentuoso siracusano ha infatti superato il russo Roman Anoshkin negli ultimi 250 metri, cedendo solamente al belga Peters. Poco importa perché l’obiettivo è centrato e Burgo si giocherà un posto per la finale nella ... Leggi su sportface (Di lunedì 2 agosto 2021)compie una rimonta fantastica einnel K1per quanto riguarda laalle Olimpiadi di. All’azzurro serviva aggiudicarsi il primo o il secondo posto nei quarti: impresa completata grazie a una gara in crescendo. Il talentuoso siracusano ha infatti superato il russo Roman Anoshkin negli ultimi 250, cedendo solamente al belga Peters. Poco importa perché l’obiettivo è centrato esi giocherà un posto per la finale nella ...

