Sollevamento pesi | Olimpiadi Tokyo | la cinese Wang Zhouyu trionfa nei -87 kg femminili

Advertising

vladiluxuria : Domani gareggerà per #Tokyo2020 ai #GiochiOlimpici la trans #laurelhubbard per le femminili di sollevamento pesi co… - fattoquotidiano : Da oggi le Olimpiadi potrebbero non essere più le stesse. Nella categoria +87 kg del sollevamento pesi scenderà in… - ItaliaTeam_it : La gara di Nino Pizzolato! ??????? È sua la medaglia di bronzo nel sollevamento pesi categoria -81 kg. L’atleta sici… - NikeSkywalker : RT @AmbCina: Ecco la 25° medaglia d'oro! #WangZhouyu vince nel sollevamento pesi 87kg femminili ?????? #OrgoglioCinese #Tokyo2020 #Olympics… - Drezzimovic : @kuneijder2 Batini, Cipressa,Errigo, Volpi (scherma, fioretto a squadre) Lucilla Boari (tiro con l'arco) Simona Q… -

Ultime Notizie dalla rete : Sollevamento pesi

Anche se per un soffio Antonino Pizzolato stava per essere 'fortius' nel, quando ha tentato il tutto per tutto per trasformare il suo bronzo in oro: per un istante è sembrato Ercole.Ma gratificazioni le abbiamo avute anche nel tiro a volo, nella scherma, nel, nel tiro con l'arco, nel judo, nel canottaggio, nella boxe. Io non ce l'ho con il calcio, ci ...Arriva un'altra medaglia d'oro per la Cina alle Olimpiadi di Tokyo, con Wang Zhouyu che si è imposta nella gara dei -87 kg femminili, al termine di una gara dominata sin dallo strappo, alzando 120 kg ...'Un po' di amaro in bocca, ma contava la medaglia'. “Sono strafelice! Lo ha dichiarato Nino Pizzolato, bronzo olimpico di Tokyo nel sollevamento pesi, categoria 81 kg, appena rientrato in Italia dopo ...