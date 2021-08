Riforma della Giustizia: oggi la fiducia alla Camera. Malumori tra i M5s (Di lunedì 2 agosto 2021) Si voterà stasera, con due chiame. Bocciate ieri le pregiudiziali di costituzionalità: quaranta pentastellati, infatti, hanno deciso di non votarle. Conte ha criticato gli assenti spiegando che non si ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 2 agosto 2021) Si voterà stasera, con due chiame. Bocciate ieri le pregiudiziali di costituzionalità: quaranta pentastellati, infatti, hanno deciso di non votarle. Conte ha criticato gli assenti spiegando che non si ...

Advertising

fattoquotidiano : In effetti era difficile sapere prima – ci mettiamo nei panni dei conduttori del talk In Onda – cosa pensasse della… - Ettore_Rosato : Le donne vittime di violenza avranno un nuovo strumento a loro garanzia: per chi viola il divieto di avvicinamento… - marcodimaio : Grazie all’emendamento di @LAnnibali alla riforma della giustizia da oggi per chi violerà il divieto di avvicinamen… - Agenpress : Evasi al fisco 110 miliardi di euro - CriSStraits : RT @emmevilla: ????????? Marcell Jacobs con #IusSoli non c’entra nulla. Ma per capire perché è urgente una riforma complessiva della cittadin… -