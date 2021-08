Pirata animato Capitan Sciabola | tra magia e famiglia

(Di lunedì 2 agosto 2021) In Italia lo smilzodalla parrucca nera boccoluta e il volto lungo e cereo,(Kaptein Sabeltann), con il suo mondo di buffe ciurme, maghi, brillanti e coraggiosi bambini come ...

In Italia lo smilzodalla parrucca nera boccoluta e il volto lungo e cereo, Capitan Sciabola (Kaptein Sabeltann), ... Un inarrestabile franchise, arricchito due anni fa da un primo filmin ...Il filmè stato un successo nei cinema della Norvegia, ha vinto il Public Choice Award agli ... Un diamante dai poteri misteriosi, ilpiù temuto dei sette mari, tre ragazzini coraggiosi, ...In Italia lo smilzo pirata dalla parrucca nera boccoluta e il volto lungo e cereo, Capitan Sciabola (Kaptein Sabeltann), con il suo mondo di buffe ciurme, maghi, brillanti e coraggiosi bambini come av ...Ecco i 10 personaggi più iconici doppiati da una leggenda del doppiaggio italiano: il grande Luca Ward, che compie oggi 61 anni.