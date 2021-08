Paura a Roma, grosso incendio in un’officina: intervento in corso e strada chiusa (Di lunedì 2 agosto 2021) Paura a Roma dove nel pomeriggio di oggi, intorno alle 16.00, è scoppiato un incendio all’interno di un’officina. Roma: grosso incendio in officina E’ successo in via Accumoli 1, in zona Ottavia. Sul posto sono accorse 2 squadre operative dei Vigili del Fuoco, un’autoscala e il Carro Teli. All’interno dell’officina sono presenti diverse autovetture. Una densa colonna di fumo nero si è alzata verso le abitazioni circostanti. Il tratto di strada interessato dall’incendio è stato chiuso al traffico. L’intervento è tuttora in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 2 agosto 2021)dove nel pomeriggio di oggi, intorno alle 16.00, è scoppiato unall’interno diin officina E’ successo in via Accumoli 1, in zona Ottavia. Sul posto sono accorse 2 squadre operative dei Vigili del Fuoco, un’autoscala e il Carro Teli. All’interno dell’officina sono presenti diverse autovetture. Una densa colonna di fumo nero si è alzata verso le abitazioni circostanti. Il tratto diinteressato dall’è stato chiuso al traffico. L’è tuttora in ...

