La prima atleta trans ai Giochi Olimpici

L'articolo è tratto dalla newsletter sullo sport femminile curata da Giorgia Bernardini "Zarina". Ci si iscrive qui. Laurel Hubbard è stata la prima atleta trans a gareggiare alle Olimpiadi. Come quasi da tradizione non appena un'atleta trans è qualificata per una competizione sorgono più o meno sempre le stesse le polemiche. Una donna trans ha un fisico diverso rispetto a una donna cisgenere, ha più forza, più muscoli, più resistenza. In sostanza: è più avvantaggiata e non rispetta il fair play, che dovrebbe essere uno dei capisaldi dello sport e lo è sicuramente dei ...

