Il titolo indecente sulla “razza che conta” dopo la vittoria di Jacobs (Di lunedì 2 agosto 2021) Marcell Jacobs è italiano. E l’unica razza di cui fa parte si chiama Homo Sapiens, esattamente la stessa a cui appartengono tutti gli altri italiani e gli esseri umani che popolano il pianeta Terra. Ma per Vox News non è così e riesce a rovinare la gioia per la sua vittoria con un titolo vergognoso. Che cosa ha fatto Vox? Ha pubblicato un articolo dal titolo: “L’oro di Jacobs alle olimpiadi dimostra che la razza è l’unica cosa che conta: non dove nasci o la cittadinanza”. E il testo dell’articolo non è migliore: «Troverete che tutti i record nei 100 ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 2 agosto 2021) Marcellè italiano. E l’unicadi cui fa parte si chiama Homo Sapiens, esattamente la stessa a cui appartengono tutti gli altri italiani e gli esseri umani che popolano il pianeta Terra. Ma per Vox News non è così e riesce a rovinare la gioia per la suacon unvergognoso. Che cosa ha fatto Vox? Ha pubblicato un articolo dal: “L’oro dialle olimpiadi dimostra che laè l’unica cosa che: non dove nasci o la cittadinanza”. E il testo dell’articolo non è migliore: «Troverete che tutti i record nei 100 ...

