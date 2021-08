GF Vip 6 | opinionista molto preoccupata | che succede

(Di lunedì 2 agosto 2021) Manca poco alla messa in onda del nuovo GF Vip 6, ma c’è chi non è convinto di una cosa. Andiamo a vedere cosa stando. La nuova edizione è pronta a partire (via Screenshot)E’ tutto pronto alla nuova edizione del GF Vip 6 e sarà la terza condotta da Alfonso Signorini. Il reality infatti ripartirà dal prossimo 13 settembre su Canale 5. Inoltre dopo il successo dell’ultima edizione, il programma potrebbe durarea lungo e si parla addirittura di 8-10 mesi. Nel caso si dovesse avverare la previsione, si tratterebbe di un vero e proprio record di durata per la casa del Grande Fratello. POTREBBE INTERESSARTI >>> Malore ...

Advertising

icarvsplume : RT @riccardochic: una persona che mi sta proprio sulle palle è la nuova opinionista del grande raccomandato vip - riccardochic : una persona che mi sta proprio sulle palle è la nuova opinionista del grande raccomandato vip - SAMUELELONGO16 : @Corriere @GiusCandela Ma no Aldo non piangere, l’Italia ti ama, hai una moglie e due figli bellissimi, sei un bel… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip opinionista

Non è la prima volta che la moglie di Bonolis e nuovadel Grande Fratellosi trova a dover rispondere alle critiche sull'utilizzo di un jet privato per gli spostamenti con la famiglia.Il vincitore del GF5 efisso dell' Isola dei famosi 2021, Tommaso Zorzi , non ha voluto affrontare nel dettaglio la questione che sta scatenando diverse reazioni in Rete. L'ex ...Sonia Bruganelli posta la foto della figlia e zittisce gli haters: «L'aereo privato rende a Silvia la vita più facile». Non è la prima volta che la moglie ...In che rapporti sono Stefania Orlando e Tommaso Zorzi? La famosa conduttrice tv, showgirl e cantante ne ha parlato a Vero.