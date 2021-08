Calabria, le mani in pasta nella sanità pubblica: un arresto e 24 indagati (Di lunedì 2 agosto 2021) «Lo scopo principale di un consorzio è quello di prendere un nostro rappresentante, che lo portiamo noi, che sappiamo che lui ha zero voti quindi che è entrato lui grazie a noi». È il 2008 quando viene captata questa conversazione, nel momento in cui nasce il sodalizio imprenditoriale. E quel «ragazzo», secondo le valutazioni di Procura antimafia e gip, ha oggi un nome e cognome: Nicola Paris, consigliere regionale di maggioranza, iscritto al gruppo Udc. E’ accusato di concorso in … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 2 agosto 2021) «Lo scopo principale di un consorzio è quello di prendere un nostro rappresentante, che lo portiamo noi, che sappiamo che lui ha zero voti quindi che è entrato lui grazie a noi». È il 2008 quando viene captata questa conversazione, nel momento in cui nasce il sodalizio imprenditoriale. E quel «ragazzo», secondo le valutazioni di Procura antimafia e gip, ha oggi un nome e cognome: Nicola Paris, consigliere regionale di maggioranza, iscritto al gruppo Udc. E’ accusato di concorso in … Continua L'articolo proviene da ilfesto.

Advertising

petergomezblog : Le mani dei clan negli appalti della sanità di Reggio Calabria: 16 arresti (9 in carcere), ai domiciliari consiglie… - fanpage : Le mani della 'ndrangheta sulle speculazioni in tempo di #pandemia - AminelliVr : RT @petergomezblog: Le mani dei clan negli appalti della sanità di Reggio Calabria: 16 arresti (9 in carcere), ai domiciliari consigliere r… - ArabaFeni : RT @SuperFiammetta: #massoneria #politica #sanità #Calabria. Le mani della ‘#ndrangheta sulla sanità di #Reggio C.?? Arrestato consigliere… - angeleri_mauro : RT @fattoquotidiano: Le mani dei clan negli appalti della sanita di Reggio Calabria: 16 arresti (9 in carcere), ai domiciliari consigliere… -