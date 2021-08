Amici 7 | Susy Fuccillo mostra le tragiche immagini del suo stabilimento distrutto dalle fiamme a Catania

Leggi su isaechia

(Di lunedì 2 agosto 2021), ex ballerina di7, ha raccontato sui social il dramma che sta vivendo in queste ore. Lobalneare gestito della sua famiglia, punto di riferimento per la movida estiva catanese, è stato ridotto in cenere da un brutto incendio nella giornata di venerdì 30 luglio.ha condiviso sul suo profilo Instagram un video attraverso il quale ha volutore quel che resta de Le Capannine, l’attività che da quattro anni la teneva impegnata e che le dava tante soddisfazioni: La prova più difficile che la vita mi ha messo davanti. Questo è quello che rimane ...