Traffico Roma del 01-08-2021 ore 18:30 (Di domenica 1 agosto 2021) Luceverde Roma Buonasera e ben trovati dalla redazione Traffico regolare sul grande raccordo anulare mentre aumentano gli spostamenti per entrare in città in prossimità della barriera di Roma Est sulla A24 possibili rallentamenti per Traffico intenso sulla strada statale 148 Pontina per chi è diretto all’Eur in particolare tra via Montedoro e Castel di Decima a Tor Vergata a causa di un incendio È momentaneamente chiusa via dell’archiginnasio vicino viale Guido Carli prudenza su via Appia Nuova a causa di un incidente all’altezza di via Don Orione Verso il raccordo anulare alla pinciano attenzione lungo via Bruno Buozzi ... Leggi su romadailynews (Di domenica 1 agosto 2021) LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla redazioneregolare sul grande raccordo anulare mentre aumentano gli spostamenti per entrare in città in prossimità della barriera diEst sulla A24 possibili rallentamenti perintenso sulla strada statale 148 Pontina per chi è diretto all’Eur in particolare tra via Montedoro e Castel di Decima a Tor Vergata a causa di un incendio È momentaneamente chiusa via dell’archiginnasio vicino viale Guido Carli prudenza su via Appia Nuova a causa di un incidente all’altezza di via Don Orione Verso il raccordo anulare alla pinciano attenzione lungo via Bruno Buozzi ...

Advertising

LuceverdeRoma : ?#Roma #Traffico - Via Pontina ?????? Rallentamenti tra Castel Romano e Spinaceto > Gra #Luceverde #Lazio - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 01-08-2021 ore 18:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 01-08-2021 ore 18:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - muoversintoscan : ? In #A1, in direzione Roma: code a tratti per traffico intenso tra Badia e Aglio 6 km di coda per traffico congest… - tusciaweb : Weekend di fine luglio e inizio agosto, traffico sulla strada statale 148 Pontina Roma - Weekend di fine luglio e… -