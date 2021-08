Tokyo 2020, doppio oro per l’Italia: Tamberi e Jacobs sul podio (Di domenica 1 agosto 2021) Quest’edizione dei giochi olimpici sta regalando all’Italia numerose soddisfazioni. È una giornata storica nell’atletica per l’Italia grazie ai trionfi di Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi. Leggi anche: Gianmarco Tamberi, finale salto in alto alle Olimpiadi di Tokyo: chi è, età, carriera, fidanzata, record, altezza, Instagram, medaglia d’oro Tokyo 2020, doppio oro per l’Italia Una giornata che rimarrà nella storia quella di oggi per l’atletica italiana. Infatti Marcell Jacobs è diventato nello stesso ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 1 agosto 2021) Quest’edizione dei giochi olimpici sta regalando alnumerose soddisfazioni. È una giornata storica nell’atletica pergrazie ai trionfi di Marcelle Gianmarco. Leggi anche: Gianmarco, finale salto in alto alle Olimpiadi di: chi è, età, carriera, fidanzata, record, altezza, Instagram, medaglia d’orooro perUna giornata che rimarrà nella storia quella di oggi per l’atletica italiana. Infatti Marcellè diventato nello stesso ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA LEGGERA, 100 M: JACOBS D'ORO L'AZZURRO CORRE IN 9''80 #SkySport #Tokyo2020 #Jacobs - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA LEGGERA, 100 M: JACOBS IN FINALE L'AZZURRO HA CORSO IN 9''84, RECORD EUROPEO #SkySport #Tokyo2020 #Jacobs - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA LEGGERA, SALTO IN ALTO: TAMBERI D'ORO L'AZZURRO SALTA 2,37 M, ORO A PARI MERITO ANCHE… - DariaTAURISANO : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Gianmarco Tamberi e il qatariota Barshim sono medaglia d'oro ex aequo nel salto in alto a Tokyo 2020. I due hanno… - sportface2016 : #Tokyo2020 #Atletica Roberto #Mancini si congratula con #Jacobs e #Tamberi per le medaglie d'oro vinte -