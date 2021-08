Sempre meno gente in centro. E in piazza del Papa tira aria di serrata. Mille dubbi e il rebus Green pass (Di domenica 1 agosto 2021) ANCONA - Estate sotto tono in città. Inizia l'esodo del weekend verso la costa. I locali del centro viaggiano a marcia ridotta: meglio nell'infrasettimanale, mentre il venerdì e il sabato è sold out ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 1 agosto 2021) ANCONA - Estate sotto tono in città. Inizia l'esodo del weekend verso la costa. I locali delviaggiano a marcia ridotta: meglio nell'infrasettimanale, mentre il venerdì e il sabato è sold out ...

Advertising

FBiasin : Nuove indicazioni: “Meno #var, più centralità all’#arbitro”. Come in Europa. Curioso: l’arbitro che si affida alla… - La7tv : #inonda Nicola Gratteri sulla riforma della giustizia: 'La Ministra Cartabia fino a poco tempo fa faceva la Profess… - juventusfc : ?? Agnelli: «Chi pensa che i trofei degli ultimi anni siano stati meno apprezzati si sbaglia, perché dietro c'è semp… - alexotaningocce : RT @fabi976: Non so vendermi. Non mi faccio comprare. C'è sempre meno posto, per quelli come me. Anche qui. - dantonio_luca : RT @emmygrams2: 'Col 'senno di poi' si comprende sempre tutto. Ci vorrebbe un 'senno di prima' per farsi meno male.' __C. Trevisan__ -