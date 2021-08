Scherma senza ori ma piena di veleni Cipressa contro Di Francisca | Voltafaccia disgustoso

(Di domenica 1 agosto 2021) “Non accettodisgustosi da chi, fino a poco tempo fa, mi osannava con messaggi di stima, apprezzamento e affetto”. È lo sfogo di Andrea, ct del fioretto azzurro in risposta alle critiche piovute sui risultati deludenti del suo settore. Tra queste, anche la ex fiorettista Elisa Di, che lo aveva definito “non all’altezza”.ha risposto così su Facebook dopo l’eliminazione dei fiorettisti nei quarti ad opera del Giappone. L’avversario ha chiuso sul 45-43 riuscendo a battere anche Daniele Garozzo, campione olimpico 2016 e vicecampione a Tokyo. Il bilancio della...

L'Italia chiude la rassegnaori:in grande difficoltà. Vela Prosegue la rincorsa all'oro di Ruggero Tita e Carolina Banti nel Nacra 17 misto. Nella decima regata gli azzurri hanno ...Tokyo, la staffetta mista maschile è di bronzo Argento sicuro dalla vela. Scontro sul fiorettoori, il capodelegazione: '5 medaglie non sono un flop'. Paltrinieri illude, ma è giù dal podio:...Quella della squadra di fioretto maschile è un’eliminazione che brucia La squadra maschile battuta ai quarti dal Giappone. Il presidente del Coni: 'Molto male, serve riflessione'. Possono cinque medag ...La ex fiorettista, due ori a Londra 2012, aveva detto: “Andrea Cipressa non è all’altezza per essere il ct del fioretto. Lo dicono i risultati. Serve una personalità più forte”.