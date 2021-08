Napoli difficoltà di mercato ADL frena (Di domenica 1 agosto 2021) Se non fosse per l’iniezione di fiducia della prima sfida internazionale a Monaco, si direbbe che i ragazzi di Spalletti avrebbero più di un problema da risolvere. Il Napoli è in evidente difficoltà sul mercato, la situazione debitoria impedisce colpi in entrata ed Aurelio De Laurentiis, metterà a segno colpi in entrata solo monetizzando in uscita. Napoli in difficoltà sul mercato ma in buona salute Si attende la seconda metà di agosto, periodo nel quale si chiudono le liste, per mettere a segno colpi improbabili. Al termine si spera possano avere una qualche concreta realizzazione. ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 1 agosto 2021) Se non fosse per l’iniezione di fiducia della prima sfida internazionale a Monaco, si direbbe che i ragazzi di Spalletti avrebbero più di un problema da risolvere. Ilè in evidentesul, la situazione debitoria impedisce colpi in entrata ed Aurelio De Laurentiis, metterà a segno colpi in entrata solo monetizzando in uscita.insulma in buona salute Si attende la seconda metà di agosto, periodo nel quale si chiudono le liste, per mettere a segno colpi improbabili. Al termine si spera possano avere una qualche concreta realizzazione. ...

Ultime Notizie dalla rete : Napoli difficoltà Il centrodestra a Napoli schiera un Maradona. Hugo in campo con Maresca E Hugo ama spassionatamente Napoli. Immagina un progetto per aiutare i giovani in difficoltà, gli scugnizzi, nel segno di Diego che li adorava e forse si riconosceva in loro'. 'Voglio restituire a ...

Vincere 3 - 0 contro il Bayern non era scontato. Il Napoli di Spalletti inizia ad ingranare Tiene ancora le magliette dell'anno scorso ma l'impressione è che il Napoli di Spalletti, in attesa ... Se questa idea venisse suggellata dall'acquisto " nonostante le note difficoltà di tutte le ...

