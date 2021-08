Milan, Kessie si taglia le vacanze. In settimana sarà a Milanello (Di domenica 1 agosto 2021) Tanta voglia di Milan per Franck Kessie, reduce dalle Olimpiadi di Tokyo2020 dove la sua Costa d’Avorio è stata eliminata ai quarti di finale dalla Spagna. Il centrocampista ha deciso che farà subito ritorno a Milanello, tagliandosi le vacanze. l’ivoriano si prenderà un paio di giorni di riposo e poi si metterà a disposizione da metà settimana di Stefano Pioli. Segnali forti, questi, di attaccamento e di voglia di ricominciare, con la questione contratto ancora da risolvere. Foto: Sito uff. Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 1 agosto 2021) Tanta voglia diper Franck, reduce dalle Olimpiadi di Tokyo2020 dove la sua Costa d’Avorio è stata eliminata ai quarti di finale dalla Spagna. Il centrocampista ha deciso che farà subito ritorno aello,ndosi le. l’ivoriano si prenderà un paio di giorni di riposo e poi si metterà a disposizione da metàdi Stefano Pioli. Segnali forti, questi, di attaccamento e di voglia di ricominciare, con la questione contratto ancora da risolvere. Foto: Sito uff.L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

